fot. Imago / PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Korona Kielce, gdzie oglądać

Piast Gliwice przystąpi do potyczki, chcąc odnieść 14. zwycięstwo w sezonie. Jednocześnie Niebiesko-czerwoni mają zamiar kontynuować passę bez porażki. Ostatnio pokonali na wyjeździe Radomiak (1:0).

Korona Kielce natomiast wciąż walczy o ligowy byt. Podopieczni Kamila Kuzery do batalii przy Okrzei przystąpią po wygranym starciu nad Rakowem Częstochowa (1:0). Jednocześnie kielczanie wrócili na zwycięskie tory po przegranym starciu ze Stalą Mielec (1:2).

Piast Gliwice – Korona Kielce, transmisja na żywo w TV

Piątkowa potyczka będzie oczywiście transmitowana w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Piast Gliwice – Korona Kielce, transmisja online

Inauguracyjne spotkanie 32. kolejki PKO Ekstraklasy będzie do obejrzenia również w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Piast Gliwice – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Piasta oscyluje w granicach 1,94.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Korona Kielce 1.94 3.75 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 09:48 .

