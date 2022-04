PressFocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W sobotę rozpędzony Piast podejmie u siebie dwunastą w tabeli Jagiellonię. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1.80 3.70 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 09:20 .

Piast – Jagiellonia, gdzie oglądać

Piast Gliwice zasługuje na wielkie docenienie. Zespół nie tylko punktuje w pięciu ostatnich meczach równo z Rakowem i Lechem, ale w całej rundzie wiosennej przegrał zaledwie raz – i to na inaugurację. Miało to miejsce 5 lutego! Od tamtej pory podopieczni trenera Fornalika nie zaznali smaku porażki w Ekstraklasie, radząc sobie choćby z Lechią Gdańsk czy Legią Warszawa.

Jagiellonia nie prezentuje się tak dobrze. Białostoczanie zajmują, co prawda, dwunastą lokatę w tabeli, ale nadal nie mogą być pewni utrzymania. Jaga ma przewagę zaledwie pięciu punktów nad Wisłą Kraków, która w ostatnim czasie prezentuje znacznie lepszą formę.

Sprawdź nasze typy na mecz Piast – Jagiellonia.

Piast – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach 30. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Piast – Jagiellonia, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego pojedynku Piasta z Jagiellonią. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł Odbierz voucher na Canal Plus Online Odbierz voucher! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Piast – Jagiellonia, transmisja online

Oczywiście, możesz uzyskać dostęp do transmisji z nadchodzącego starcia za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Piast – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Piast jest niepokonany od lutego i to w nim bukmacherzy upatrują wyraźnego faworyta sobotniego pojedynku.

Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1.80 3.70 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 09:20 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin