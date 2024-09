Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Piast – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok w niedzielę, 29 września, zmierzy się w meczu 10. kolejki PKO Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Mistrz Polski pod wodzą Adriana Siemieńca odniósł dwa kolejne zwycięstwa i traci do liderującego Lecha Poznań cztery punkty. Wciąż niedostępni w Jadze będą Portugalczyk Nene oraz Darko Churlinov, którzy we wrześniu doznali kontuzji. Tymczasem drużyna Aleksandara Vukovicia w ubiegłym tygodniu przegrała z Widzewem Łódź (0:1). Gliwiczanie ostatni raz triumfowali na własnym stadionie w starciu z Jagiellonią w kwietniu 2022 roku. Sprawdź nasze typy na mecz Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok.

Piast – Jagiellonia: transmisja w TV

Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP Sport, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Mecz w telewizji publicznej skomentuje duet Jacek Laskowski – Marcin Żewłakow. Z kolei na antenie Canal+ za mikrofonami zasiądą Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Piast – Jagiellonia: stream online

Mecz Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok będzie można śledzić na stronie sport.vp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna także w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać mecz w internecie, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie otrzymacie również wszystkie mecze Ligi Mistrzów.

Piast – Jagiellonia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Piast Gliwice 13% Remis 13% Jagiellonia Białystok 75% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Piast Gliwice

Remis

Jagiellonia Białystok

Piast – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem niedzielnej rywalizacji między Piastem Gliwice a Jagiellonią Białystok są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Piastunek wynosi około 2.08. Tymczasem triumf mistrza Polski został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.60. Polecam skorzystać z ciekawe oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 2.10 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2024 09:09 .

