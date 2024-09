Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja w Gliwicach, gdzie miejscowy Piast podejmie zespół Puszczy Niepołomice. Dotychczas w tym sezonie lepiej radzi sobie zespół gospodarzy, ale nigdy nie można lekceważyć zawsze groźnych piłkarzy Tomasza Tułacza. Niemniej faworytem jest Piast Gliwice i trudno przewidzieć inny wynik, niż ich zwycięstwo w pierwszym niedzielnym meczu tej kolejki ekstraklasy.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: transmisja TV

Spotkanie Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: stream online

Transmisja tego meczu będzie dostępna także w usłudze Canal+ Online. Do uzyskania dostępu wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań PKO Ekstraklasy w pakiecie są również mecze Ligi Mistrzów.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: kto wygra?

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Piast Gliwice Puszcza Niepołomice 1.57 4.00 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2024 06:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice? Początek tego meczu w niedzielę 15 września 2024 roku o godzinie 12:15. Gdzie będzie można obejrzeć mecz Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice? Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie Canal+ Sport oraz online w Canal+ online.

