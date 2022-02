Piast Gliwice – Górnik Zabrze: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (09.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Piast Gliwice – Górnik Zabrze to ostatni mecz, który wyłoni ćwierćfinalistę trwającej edycji Fortuna Pucharu Polski. W teorii w roli faworyta do tej potyczki podejdzie zespół Waldemara Fornalika. Aczkolwiek to 14-krotni mistrzowie Polski mają za sobą zwycięstwo w trakcie minionego weekendu. W każdym razie emocji w tym boju na pewno nie zabraknie. W materiale poniżej dowiesz się, gdzie będzie można zobaczyć transmisję z tego starcia.



Piast Gliwice Puchar Polski 09.02.2022

17:30

Stadion Miejski



Górnik Zabrze

Mecz Piast Gliwice – Górnik Zabrze, gdzie oglądać

W różnych nastrojach do środowej potyczki podejdą obie ekipy. Piast Gliwice ma za sobą porażkę z Pogonią Szczecin (0:2), która jest jednym z pretendentów do wygrania mistrzostwa Polski. W roli nominalnego gospodarza gliwiczanie ostatnio nie zachwycali w krajowym pucharze. Nie dziwi zatem, że Piastunki chcą odwrócić złą kartę w środowy wieczór.

Górnik Zabrze to natomiast zespół, mający za sobą cenne zwycięstwo nad Stalą Mielec (2:1) w trakcie minionego weekendu. Ogólnie 14-krotni mistrzowie Polski w czterech ostatnich meczach na wyjeździe przegrali tylko raz z Lechem Poznań (1:2). W pozostałych trzech spotkaniach zaliczyli trzy zwycięstwa.

Mecz Piast Gliwice – Górnik Zabrze, transmisja TV

Potyczka Piast Gliwice – Górnik Zabrze będzie dostępna w telewizji. Rywalizacja z udziałem ekip Waldemara Fornalika i Jana Urbana transmitowana będzie na Polsat Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 17:30.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, transmisja online

Naturalnie transmisja z meczu Piast Gliwice – Górnik Zabrze będzie również dostępna w online. Transmisja ze spotkania dostępna będzie dzięki Polsat Box Go. Z tej platformy można korzystać zarówno standardowo z poziomu przeglądarki internetowej, jak i dzięki aplikacji. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

W boju na Okrzei trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Chociaż kursy bukmacherskie, sugerują inaczej. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Piasta Gliwice oszacował na 2,10. Tymczasem Superbet zakłady bukmacherskie wariant z wygraną Górnika Zabrze ustalił na 3,55.