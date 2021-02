Z meczu Marsylia – PSG: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Stade Velodrome odbędzie się w ramach 24. kolejki Ligue 1. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

PSG z zamiarem rewanżu

Pojedynek Marsylia – PSG to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się pojedynek 24. kolejki Ligue 1. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że na boisku zobaczymy reprezentanta Polski Arkadiusza Milika. Wszystko jednak wskazuje na to, że do jego występy nie dojdzie. W ostatnim meczu z Lens, w którym zdobył swojego pierwszego gola na francuskich boiskach, nabawił się bowiem kontuzji uda.

Marsylia w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach zapisała na swoje konto tylko dwa punkty. W niedzielę o poprawienie tego bilansu będzie bardzo trudno. W roli murowanego faworyta do zwycięstwa na boisko wybiegną podopieczni Mauricio Pochettino. Zdobycie punktu przed gospodarzy w tym meczu będzie trzeba traktować w kategorii niespodzianki.

Taką Marsylia sprawiła już w pierwszej konfrontacji obu zespołów na Parc des Princes. Wówczas wygrała skromnie 1:0. Nie ma wątpliwości, że PSG będzie chciało wziąć na niej rewanż i zapisać na swoje konto trzy punkty, ważne w walce o mistrzowski tytuł. Więcej o meczu Marsylia – PSG, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Marsylia – PSG: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Stade Velodrome będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 24. kolejki Ligue 1: Liverpool – PSG transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Eleven Sports. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak (Eleven Sports) oraz Tomasz Smokowski i Marek Jóźwiak (Canal+ Sport).

Marsylia – PSG: Transmisja online

Transmisja z niedzielnego meczu Ligue 1 będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Marsylia – PSG: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko, ponieważ mecz obejrzymy także za pośrednictwem uruchomionej przez Canal+ usługi “Telewizja przez internet”..