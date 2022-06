PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Niemcy – Anglia: transmisja w telewizji oraz stream online. Wielkie emocje czekają nas we wtorkowy wieczór. Na Allianz Arena w Monachium zmierzą się dwie czołowe reprezentacje. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz w telewizji i jak otrzymać darmowy dostęp do internetowej transmisji.

Niemcy – Anglia, gdzie obejrzeć

Obie reprezentacje mają już za sobą pierwsze spotkania w nowej edycji Ligi Narodów. Żadnej z nich nie udało się jednak odnieść zwycięstwa. Reprezentacja Niemiec w wyjazdowym meczu zremisowała 1:1 z Włochami, natomiast Anglia sensacyjnie przegrała 0:1 w Budapeszcie z Węgrami.

Dla obu zespołów będzie to również rewanż za mecz 1/8 finału ostatnich finałów Mistrzostw Europy, kiedy reprezentacja Anglii po bramkach Raheema Sterlinga i Harry’ego Kane’a wygrała na Wembley 2:0.

We wtorkowy wieczór atutem własnego boiska dysponować będzie reprezentacja Niemiec, której bukmacherzy dają nieco większe szanse na sukces. Sprawdź nasze typy na mecz Niemcy – Anglia.

Niemcy – Anglia, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy hit Ligi Narodów będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport i TV Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Niemcy – Anglia: transmisja na żywo za darmo

Zupełnie za darmo mecz będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Jedną z opcji jest skorzystanie z promocji oferowanej przez Fuksiarza, który po spełnieniu warunków pozwala na odebranie darmowego dostępu na 30 dni do usługi Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Niemcy – Anglia, transmisja online

Mecz Niemcy – Anglia online będzie dostępny za pośrednictwem usługi Polsat Box Go oraz na internetowej stronie TVP Sport. Do pierwszej z tych usług dostęp teraz można uzyskać za darmo. Warunki promocji przygotowanej przez Fuksiarza przedstawiliśmy powyżej.

Niemcy – Anglia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy, co widać po oferowanych przez nich kursach na ten pojedynek, w roli delikatnego faworyta stawiają reprezentację Niemiec. Wpływ na to ma nie tylko atut własnego boiska, ale także słaba forma zaprezentowana przez Anglików w ostatnim meczu z Węgrami.

Niemcy Anglia 2.25 3.40 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 czerwca 2022 09:39 .

