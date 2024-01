Newport - Man Utd: transmisja w TV i online. Czerwone Diabły o awans do następnej rundy Pucharu Anglii zagrają z zespołem z czwartego poziomu rozgrywkowego. Sprawdź gdzie oglądać mecz Newport - Ma Utd.

Newport – Man Utd, gdzie oglądać?

Manchester United nie powinien mieć najmniejszych problemów z uzyskaniem awansu do kolejnej rundy Pucharu Anglii. W niedzielnym meczu czwartej rundy krajowego pucharowy zmierzy się na wyjeździe z Newport County. Rywal ekipy Erika ten Haga na co dzień występuje w League Two.

Choć forma prezentowana przez Czerwone Diabły pozostawia bardzo wiele do życzenia, wygrana w niedzielnym meczu jest ich obowiązkiem. Awans do kolejnej rundy drużyna z Old Trafford powinna wywalczyć nawet grając w rezerwowym zestawieniu. Sprawdź typy na mecz Newport – Man Utd.

Newport – Man Utd, transmisja w TV

Pojedynek Newport – Man Utd rozegrany zostanie w niedzielę (28 stycznia) o godzinie 17:30. Z meczu dostępna będzie transmisja “na żywo” w polskiej telewizji. Znajdziesz ją na kanale Eleven Sports 3, a komentarz zapewnią Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Dzisiejszy mecz Man Utd, transmisja na żywo

Transmisja z niedzielnego meczu Manchesteru United w ramach Pucharu Anglii będzie można oglądać także poprzez usługę STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Należy spełnić tylko dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Newport – Man Utd zostanie odblokowany

Newport – Man Utd, kto wygra?

Newport – Man Utd, kursy bukmacherskie

Manchester United jest uważany za murowanego faworyta do zwycięstwa w niedzielnym meczu. Trudno się z tym nie zgodzić porównując potencjał obu zespołów.

Newport Manchester United 26.0 12.0 1.10