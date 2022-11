Pressfocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Newcastle – Chelsea: transmisja w TV i online. Newcastle w tym sezonie utrzymuje się w ścisłej czołówce tabeli. Chelsea natomiast jest w poważnym dołku. Czy The Blues stać będzie na nawiązanie rywalizacji z tak mocnymi Srokami?

St James’ Park Premier League Newcastle Chelsea 2.35 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 09:15 .

Newcastle – Chelsea, gdzie oglądać

Sukcesywnie z meczu na mecz Newcastle realizuje ambitny plan, jakim jest wywalczenie awansu do rozgrywek Ligi Mistrzów. Sroki rozgrywają bardzo dobry sezon i przed rozpoczęciem 16. kolejki Premier League zajmują miejsce na podium, zaraz za Manchesterem City i Arsenalem.

Trzy porażki w ostatnich pięciu meczach i aż dziewięć straconych bramek. To nie jest najlepszy czas Chelsea Londyn. Graham Potter po całkiem niezłym początku radzi sobie coraz gorzej, a wyrazem jego bezradności była porażka 1:4 z Brighton. The Blues potrzebuj,ą solidnego impulsu, do poprawy swojej gry.

Jak będzie przebiegać sobotnie spotkanie? Sprawdźcie nasze typy na mecz Newcastle – Chelsea.

Newcastle – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz między Newcastle i Chelsea niestety nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Obejrzycie go jedynie w Internecie.

Newcastle – Chelsea, transmisja online

Prawa do transmisji spotkania Newcastle – Chelsea posiada platforma streamingowa Viaplay. Jak zatem uzyskać do niej dostęp? Musicie zarejestrować się na platformie i wykupić miesięczny dostęp. Jego koszt to 34 zł.

Newcastle – Chelsea, kursy bukmacherskie

Dobra forma Newcastle nie uszła uwadze bukmacherów. To właśnie Sroki typują oni jako faworyta sobotniego meczu. Kursy na wygraną gospodarzy wynosi ok. 2.40, podczas gdy na Chelsea jest to powyżej 3.20.

St James’ Park Premier League Newcastle Chelsea 2.35 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 09:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin