Newcastle – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2022)

Hitem ostatniej przed mundialem kolejki Premier League, będzie rozgrywane w sobotę starcie Newcastle kontra Chelsea. Sprawdź naszą zapowiedź.

St James' Park Premier League Newcastle Chelsea

Newcastle – Chelsea, typy i przewidywania

Życzeniem neutralnych kibiców zapewne jest widowisko obfitujące w bramki dla Newcastle i Chelsea. My jednak nie przewidujemy takiego scenariusza. Mamy na uwadze to, że w 9 z 15 ostatnich spotkań z udziałem The Blues, gola strzelił tylko jeden zespół albo żaden.

Newcastle – Chelsea, ostatnie wyniki

Eddie Howe wykonuje kapitalną pracę w Newcastle. Zawodnicy angielskiego szkoleniowca mogą pochwalić się pięcioma triumfami z rzędu. Sroki ograły między innymi Tottenham, a ostatnio awansowały też do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej.

Na wyniki mogą narzekać natomiast sympatycy Chelsea. The Blues zostali wyeliminowani przez Manchester City z Pucharu Ligi Angielskiej. Tym samym londyńczycy po raz ostatni na krajowym podwórku wygrali 16 października z Aston Villą. Od tego momentu gracza Grahama Pottera zwyciężali tylko w Lidze Mistrzów.

Newcastle – Chelsea, historia

Kluby te w minionym sezonie konfrontowały się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza okazała się Chelsea, która pokonała u siebie 1:0 Newcastle. W delegacji zwyciężyła zaś 3:0.

Newcastle – Chelsea, kursy bukmacherów

Newcastle – Chelsea, transmisja meczu

Starcie to dobędzie się w sobotę 12 listopada. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Robert Jones. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

