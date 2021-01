Napoli – Spezia: transmisja, gdzie oglądać online?

Dzisiaj o godzinie 18:00 rozegrany zostanie mecz Serie A: Napoli – Spezia. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Napoli – Spezia. Gospodarze zdecydowanym faworytem

Ekipa Gennaro Gattuso podejdzie do swojej potyczki, chcąc wygrać swoje drugie spotkanie z rzędu. Jeśli wygra, to ma szanse na to, aby zadomowić się na podium ligowej klasyfikacji. Azzurri na swoim stadionie pozostają bez porażki od pięciu meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Odnieśli w nich trzy zwycięstwa, a dwa mecze zremisowali.

Tymczasem beniaminek włoskiej ekstraklasy ma za sobą trzy porażki z rzędu. Panaceum na Spezię znalazły kolejno: Inter Mediolan, Genoa CFC oraz Hellas Werona. W związku z tym drużyna z Ligurii plasuje się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie 11 punktów. Dla porównania czerwona latarnia rozgrywek w postaci FC Crotone legitymuje się bilansem dziewięciu oczek.

Napoli było górą w każdym z trzech ostatnich meczów ze Spezią. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w styczniu 2017 roku w ramach Pucharu Włoch. Neapolitańczycy zwyciężyli 3:1. 10 lat wcześniej obie drużyny skonfrontowały się ze sobą, grając w Serie B. Wówczas mecz także zakończył się wygraną Napoli. Ogólnie w trzech ostatnich potyczkach Azzurri zdobyli siedem bramek, a Spezia dwie.

Bukmachez typują zdecydowane zwycięstwo gospodarzy. Zdecydowanie zgadzamy się z nimi, licząc na skuteczność Piotra Zielińskiego, który w swoim pierwszym spotkaniu w 2021 roku zdobył dwie bramki. Oczekujemy zatem ciekawego widowiska z dużą ilością goli.

Napoli – Spezia: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie w Neapolu będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Napoli – Spezia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Skomentuję je Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Napoli – Spezia, transmisja online

Transmisja ze środowego meczu Serie A w Neapolu będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz SSC Napoli – Spezia Calcio: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Ponadto trzeba też dodać, że mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.