SSC Napoli - AS Roma to niedzielny mecz 13. kolejki Serie A. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

Napoli – Roma, gdzie oglądać?

Bardzo interesująco zapowiada się starcie na Stadio Diego Armando Maradona, w którym SSC Napoli zagra w roli gospodarza z AS Romą. W ostatnich dwóch występach w Serie A ekipa Antonio Conte raz dzieliła się punktami i raz przegrała, więc będzie chciała wrócić na zwycięski szlak. Przed przerwą na mecze reprezentacyjne zremisowała z Interem Mediolan (1:1). Giallorossi mają natomiast za sobą trzy mecze bez zwycięstwa. Rzymianie podejdą do rywalizacji po przegranej z Bolognią (2:3). Sprawdź też: SSC Napoli – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2024).

Napoli – Roma, transmisja w TV

Jeden z hitów w ramach 13. kolejki Serie A będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania SSC Napoli – AS Roma zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak.

Napoli – Roma, transmisja online

Również w internecie będzie można zobaczyć niedzielne starcie w Serie A. Spotkanie będzie emitowane online, dzięki platformie CANAL+ online oraz w usłudze STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Napoli – Roma będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Napoli – Roma, kto wygra

Napoli – Roma, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną SSC Napoli kształtuje się w wysokości 1.74-1.75. Remis wyceniono na 3.50-3.70. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Romy oszacowano na 4.30-4.85.

Gdzie obejrzeć mecz Napoli – Roma? Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1 i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Napoli – Roma? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w niedzielę (24 listopada) o godzinie 18:00.

