SSC Napoli – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

Giovanni Di Lorenzo

Napoli – Inter, gdzie oglądać?

Już w sobotę odbędzie się hitowe starcie w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A, w którym SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Mistrzowie Włoch przystąpią do tego meczu w kiepskich nastrojach, po tym jak w tygodniu zostali rozbici przez PSV Eindhoven (2:6).

Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Nerazzurri notują serię zwycięstw, a ostatnio udało im się pokonać Royale Union Saint-Gillaise w rozgrywkach Ligi Mistrzów (4:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się niezwykle ciekawie.

Napoli – Inter, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Napoli – Inter, transmisja online

Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Napoli – Inter, kto wygra?

Napoli – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga 3.00.

SSC Napoli Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 12:09 .

Spotkanie odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 18:00.

