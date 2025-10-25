SSC Napoli – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Napoli – Inter, gdzie oglądać?
Już w sobotę odbędzie się hitowe starcie w ramach 8. kolejki rozgrywek Serie A, w którym SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Mistrzowie Włoch przystąpią do tego meczu w kiepskich nastrojach, po tym jak w tygodniu zostali rozbici przez PSV Eindhoven (2:6).
Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Nerazzurri notują serię zwycięstw, a ostatnio udało im się pokonać Royale Union Saint-Gillaise w rozgrywkach Ligi Mistrzów (4:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się niezwykle ciekawie.
Napoli – Inter, transmisja w TV
Spotkanie SSC Napoli – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Napoli – Inter, transmisja online
Sobotnie starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Napoli – Inter, kto wygra?
Napoli – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga 3.00.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 18:00.
