PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Napoli – Inter: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotni wieczór czeka nas hit włoskiej Serie A, w którym na boisku spotkają się dwie drużyny prowadzące w ligowej tabeli. Mecz obejrzymy w polskiej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy również sposób, dzięki któremu dostęp do transmisji można uzyskać zupełnie za darmo.



SSC Napoli Serie A

12/02/2022

18:00

Diego Armando Maradona



Inter Mediolan

Napoli – Inter, gdzie oglądać

Napoli dzięki serii czterech ligowych wygranych z rzędu wykorzystało potknięcia Interu Mediolan i zmniejszyło do zaledwie jednego punktu stratę do niego. Inter cały czas zajmuje fotel lidera, ale ostatnio nie wygrywa już regularnie. Niedawno bezbramkowo zremisował z Atalantą Bergamo, a przed tygodniem przegrał 1:2 w derbowym meczu z Milanem.

Sobotnie spotkanie w Neapolu nie ma zdecydowanego faworyta. Napoli mając po swojej stronie atut w postaci własnego boiska z pewnością będzie walczyć o pełną pulę, ale z takim samym zamiarem do pojedynku przystąpią Nerazzurri. Emocje gwarantowane!

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie obejrzeliśmy aż pięć goli. Górą w tym pojedynku był Inter, który na San Siro zwyciężył 3:2. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Napoli – Inter.

Napoli – Inter, transmisja na żywo w TV

Transmisja z sobotniego spotkania na Stadio Diego Armando Maradona dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Mateusz Święcicki i Dominik Guziak. W przedmeczowym studio zasiądą natomiast Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski i Mateusz Janiak.

Napoli – Inter, transmisja online

