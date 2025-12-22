SSC Napoli i Bologna FC zagrają w poniedziałkowy wieczór w finale Superpucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Di Lorenzo

Napoli – Bologna, gdzie oglądać?

Już w poniedziałkowy wieczór odbędzie się wielki finał Superpucharu Włoch. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Bolognę. Mistrzowie Italii przystąpią do tej rywalizacji po wyeliminowaniu AC Milanu (2:0).

Bologna również stanęła na wysokości zadania w półfinale Superpucharu Włoch. Podopieczni Vincenzo Italiano okazali się lepsi po rzutach karnych od Interu Mediolan. Zbliżający się finał zapowiada się zatem niezwykle interesujaco.

Napoli – Bologna, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – Bologna FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2.

Napoli – Bologna, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać w Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Napoli – Bologna, kto wygra?

Napoli – Bologna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego finału jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Azzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwo Bologni natomiast sięga nawet 3.70.

Gdzie oglądać mecz Napoli – Bologna? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Napoli – Bologna? Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (22 grudnia) o godzinie 20:00.

