PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Motor – Puszcza, gdzie oglądać

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczniemy od spotkania, w którym Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Gospodarze tego meczu z pewnością będą chcieli lepiej zaprezentować się niż w ostatnim starciu z GKS-em Katowice, które zakończyło się bezbramkowym remisem.

Puszcza Niepołomice natomiast podejdzie do sobotniej potyczki w dobrych nastrojach. Podopieczni Tomasza Tułacza w ostatnim meczu odnieśli okazałe zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (4:1). Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się niezwykle ciekawie.

Motor – Puszcza, transmisja w TV

Spotkanie Motoru Lublin z Puszczą Niepołomice będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antanie Canal+ Sport 3.

Motor – Puszcza, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można również śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Motor – Puszcza, kto wygra?

Motor – Puszcza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem sobotniej potyczki jest Motor Lublin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Puszczy Niepołomice oscyluje on w okolicach 2.95.

Motor Lublin Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 08:41 .

Gdzie obejrzeć mecz Motor – Puszcza? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Mecz również można obejrzeć dzięki usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Motor – Puszcza? Spotkanie odbędzie się już w sobotę, 24 sierpnia, o godzinie 14:45.

