Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium, gdzie oglądać?

Borussia Monchengladbach podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w meczu 16. kolejki Bundesligi. Niemiecka ekstraklasa powraca do gry po krótkiej przerwie zimowej, a na pierwszy ogień obejrzymy bardzo ciekawe spotkanie. Przed tą serią gier Źrebaki zajmują 8. miejsce w stawce, natomiast Bawarczycy są liderem tabeli. Starcia tych ekip zawsze przynoszą mnóstwo emocji i nie inaczej powinno być także dzisiaj wieczorem.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 16. kolejki Bundesligi obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 1, gdzie przed mikrofonami usiądą Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Niemiecka ekstraklasa wraca do tej stacji po kilku latach przerwy.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium, transmisja online

Transmisję z meczu pomiędzy Borussią Monchengladbach a Bayernem Monachium znajdziesz również w interencie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych Viaplay, elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Monchengladbach – Bayern zostanie odblokowany.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Gdzie obejrzeć mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium? Spotkanie będzie dostępne na kanale Eleven Sports 1 oraz platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w sobotę (11 stycznia) o godzinie 18:30.

