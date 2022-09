fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Milan – Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę na San Siro zmierzą się dwie prezentujące się w tym sezonie jak na razie najlepiej ekipy Serie A. Milan podejmie lidera tabeli, czyli Napoli. Spodziewamy się fantastycznego widowiska w Mediolanie w ten niedzielny wieczór.

Milan – Napoli, gdzie oglądać

Przyzwoicie na początku sezonu 2022/23 wygląda Milan. Sytuacja w lidze jest stabilna, w Lidze Mistrzów udało się przełamać niemoc i wygrać mecz z Dinamem Zagrzeb, a nastroje w szatni przed meczem z Napoli są dobre. Podopieczni Stefano Pioliego przystąpią do niego w roli faworyta bukmacherów.

Napoli rewelacyjnie rozpoczęło rozgrywki, a kibice mają powody do zadowolenia. Drużyna gra piękny i ofensywny futbol, a co cieszy nas jeszcze bardziej, bryluje w niej Piotr Zieliński. W niedzielę Błękitni stawią się na San Siro by udowodnić Milanowi, że nie bez powodu są liderem tabeli.

Milan – Napoli, transmisja na żywo w TV

Hit 7. kolejki Serie A będzie transmitowany w telewizji. Mecz odbędzie się o 15:00. Transmisję znajdziecie na antenie Eleven Sports 1.

Milan – Napoli, transmisja na żywo za darmo

Mecze ligi włoskiej dostępne są również w Internecie. Serie A jest też transmitowana na stronie internetowej zakładów bukmacherskich STS. Aby to było możliwe, trzeba spełnić konkretne warunki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, co należy zrobić, aby transmisja ze starcia Milanu z Napoli została odblokowana na stronie bukmachera STS.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Milan – Napoli zostanie aktywowany

Milan – Napoli, transmisja online

Pojedynek dwóch włoskich gigantów można także zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Z platformy można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także dzięki dedykowanej stronie internetowej. Aktualnie przygotowana jest atrakcyjna promocja. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 198 zł (zamiast 294 zł)

Milan – Napoli, kursy bukmacherskie

Milan ma po swojej stronie dodatkowy atut w postaci stadionu wypełnionego po brzegi kibicami, dlatego w oczach bukmacherów to on jest faworytem spotkania z Napoli.

AC Milan SSC Napoli 2.20 3.50 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2022 10:11 .

