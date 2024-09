Milan zmierzy się z Liverpoolem we wtorkowym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów. Sprawdzamy gdzie oglądać ten mecz w TV i online.

Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Milan – Liverpool, gdzie oglądać?

Mecz Milanu z Liverpoolem to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się wtorkowy mecz 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny do nowego sezonu przystąpiły z nowymi szkoleniowcami – Paulo Fonseką i Arne Slotem, a także dużymi nadziejami. Również związanymi z występami w europejskich pucharach.

Do wtorkowego meczu w roli faworyta przystąpią The Reds, którzy mają za sobą bardziej udany początek nowego sezonu. W czterech ligowych spotkaniach zdobyli dziewięć punktów. Milan rywalizację rozpoczął nieco słabiej, ale na pewno nie można odbierać mu szans we wtorkowym meczu. Sprawdź typy na mecz Milan – Liverpool.

Milan – Liverpool, transmisja w TV

Mecz Milan – Liverpool rozegrany zostanie we wtorek (17 września) o godzinie 21:00. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1, a rywalizację skomentują Marcin Rosłoń i Marcin Żewłakow.

Milan – Liverpool, transmisja online

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów w Mediolanie, a także wszystkie inne, można oglądać również za pośrednictwem internetu. Od sezonu 2024/25 umożliwia to usługa CANAL+ online. Wszystkie mecze można oglądać dzięki pakietowi Super Sport, który jest dostępny już od 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Milan – Liverpool, kto wygra?

Milan – Liverpool, kursy bukmacherskie

AC Milan Liverpool FC 3.80 3.80 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Milan – Liverpool? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Milan – Liverpool? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (17 września) o godzinie 21:00.

