Milan – Lecce, gdzie oglądać

Sytuacja Milanu w Serie A powoli staje się jasna. Rossoneri mają już nikłe szanse na mistrzostwo ze względu na olbrzymią przewagę Interu, a z drugiej strony przez słabą formę Juventusu ich trzecia lokata w tabeli wydaje się być niezagrożona. Lecce z kolei miało imponujący początek kampanii, jednak z czasem grało coraz słabiej i obecnie mimo trzynastej pozycji w rozgrywkach ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Milan – Lecce, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Milan – Lecce będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 15:00.

Milan – Lecce, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Milan – Lecce, transmisja online

Mecz Rossonerich możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Milan – Lecce, kursy bukmacherskie

Milan jest zdecydowanym faworytem meczu z Lecce. Zespół z Apulii mimo znakomitego początku sezonu ma obecnie tylko cztery oczka przewagi nad strefą spadkową.

AC Milan Lecce 1.38 5.30 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 07:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Milan – Lecce? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Milan – Lecce? Mecz rozpocznie się w sobotę, 6 kwietnia, o godzinie 15:00.

