fot. PressFocus Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Milan – Inter to kolejny derbowy mecz w Serie A z udziałem obu drużyn. Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje fakt, że Rossoneri i Nerazzurri to dwaj ostatni mistrzowie Włoch. Bój na San Siro w ramach piątej kolejki Serie A zapowiada się bardzo interesująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Milan – Inter w telewizji i w internecie.

Giuseppe Meazza Serie A AC Milan Inter Mediolan 2.75 3.30 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 12:03 .

AC Milan – Inter Mediolan, gdzie oglądać

AC Milan – Inter Mediolan to idealne spotkanie na wkroczenie na dobre w sezon piłkarski po emocjonującym oknie transferowym. Dodając do tego fakt, że panujący mistrz Serie A zmierzy się z poprzednim triumfatorem rozgrywek, to nie można nie spodziewać się wybitnego spotkania.

Rossoneri zajmują aktualnie szóste miejsce z ośmioma punktami zdobytymi w pierwszych czterech meczach sezonu. W środku tygodnia Milan natomiast podzielił się punktami z Sassuolo (0:0). Ekipa Stefano Pioliego mogła nawet przegrać to starcie, gdyby nie świetny między słupkami Mike Maignan.

Czarno-niebiescy są z kolei zespołem, który nieźle wszedł w nową kampanię. Inter co prawda potknął się w starciu z Lazio (1:3). Aczkolwiek w pozostałych trzech meczach ligowych Nerazzurri odnieśli trzy zwycięstwa.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Stadio San Siro będzie dostępne w tradycyjnej polskiej telewizji. Mecz od godziny 15:00 będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Rywalizacje skomentują Mateusz Święcicki i Marcin Nowomiejski.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja za darmo

Tradycyjnie już informujemy, ze spotkania ligi włoskiej nie są dostępne tylko w telewizji na antenach Eleven Sports, ale również na stronie bukmachera STS. Aby móc obejrzeć spotkanie w drugiej opcji, trzeba spełnić konkretne warunki.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Milan – Inter zostanie odblokowana.

AC Milan – Inter Mediolan, transmisja online

Canal+ online i Polsat Box Go to platformy streamingowe, które też umożliwiają dostęp do meczów Serie A. Nie inaczej będzie ze starciem Milan – Inter, które będzie też transmitowane na stronie internetowej ElevenSports.pl. Trzeba się jednak liczyć z tym, że każda z opcji wiąże się z dodatkowymi opłatami.

AC Milan – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Twardy orzech do zgryzienia mają analitycy bukmacherscy z Derby della Madonnina. STS zakłady bukmacherskie kursy na wygraną każdej z ekip ustaliły w granicach 2,65-2,70.

