Milan – Bologna: transmisja za darmo. O umocnienie się na prowadzeniu w tabeli Serie A zagra w poniedziałkowy wieczór AC Milan. Mecz obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób na obejrzenie go za darmo.

Milan – Bologna, gdzie oglądać

W weekend trzy punkty na swoje konto zapisały drużyny Napoli i Interu, ale Milan zachowuje fotel lidera. Przed poniedziałkowym meczem ma na swoim koncie tyle samo punktów co ekipa z Neapolu i trzy oczka więcej od swojego lokalnego rywala z Mediolanu.

W poniedziałek Rossoneri zagrają o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu i wybiegną na murawę w roli zdecydowanego faworyta. Ekipa prowadzona przez Stefano Piolego zdaje sobie sprawę, że jeżeli chce zrealizować marzenie, jakim jest zdobycie mistrzostwa Włoch, nie może sobie w takich spotkaniach pozwalać na potknięcia.

Pierwszy pojedynek obu drużyn w tym sezonie mógł się podobać kibicom, bowiem obejrzeli sześć goli. Górą ostatecznie był Milan, który wygrał w Bolonii 4:2. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Milan – Bologna.

Milan – Bologna, transmisja na żywo w TV

Ostatnie spotkanie w ramach 31. kolejki Serie A obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4, a mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Milan – Bologna: transmisja na żywo za darmo

Mecze Serie A zupełnie za darmo na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Dostęp do transmisji mają wszyscy klienci bukmachera po spełnieniu jednego prostego warunku (pkt 2). Jeżeli nie masz jeszcze konta wystarczy je teraz zarejestrować.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Milan – Bologna, transmisja online

Spotkanie Milanu z Bolognią będzie również dostępne za pośrednictwem internetu – na stronie Eleven Sports. Transmisja będzie dostępna dla osób, które wykupią odpowiedni pakiet. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu online zupełnie za darmo.

Milan – Bologna, kursy bukmacherskie

Milan przystępuje do poniedziałkowego spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Takie stanowisko prezentują również bukmacherzy.

AC Milan Bologna 1.37 5.60 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 16:26 .

