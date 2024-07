PressFocus Na zdjęciu: Victor Martinez

Miedź – Stal, gdzie oglądać?

Już w piątek zainauguruje 2. kolejka rozgrywek Betclic 1 Ligi. W pierwszym mecz Miedź Legnica przed własną publicznością podejmie Stal Stalową Wolę. Podopieczni Ireneusza Mamrota z pewnością chcieliby zwyciężyć to spotkanie, bowiem w pierwszym meczu nowego sezonu tylko zremisowali z GKS-em Tychy (2:2).

Stal Stalowa Wola również chciałby zapomnieć o ostatnim występie. Beniaminek Betclic 1 Ligi przed własną publicznością przegrał z Górnikiem Łęczna (0:1), po golu straconym w samej końcówce. Teraz przed nimi jednak dużo cięższe zadanie, ponieważ nie będą mieli tak licznego wsparcia kibiców. Sprawdź nasze typy na mecz Miedź – Stal.

Miedź – Stal, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Miedzią Legnica a Stal Stalową Wolą nie będzie transmitowany w telewizji. Mecz będzie dostępny do obejrzenia jedynie w internecie.

Miedź – Stal, transmisja online

Rywalizację Miedzi ze Stalą w ramach 2. kolejki rozgrywek Betclic 1 Ligi będzie można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto transmisja będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy założyć konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić dowolną ilość środków.

Miedź – Stal, kto wygra?

Miedź – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem piątkowej rywalizacji jest Miedź Legnica. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.62. W przypadku wygranej Stali Stalowa Wola wynosi on nawet 4.68. Jeśli chodzi o remis to oscyluje on w okolicach 3.98.

Miedź Legnica Stal Stalowa Wola 1.69 3.70 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2024 09:32 .

Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola? Mecz będzie można jedynie obejrzeć w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola? Spotkanie zostanie rozegrane już w piątek (26 lipca). Początek rywalizacji o 18:00.

