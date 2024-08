fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Miedź Legnica – ŁKS Łódź, gdzie oglądać?

Mecz Miedzi Legnica z ŁKS-em Łódź to na papierze jeden z największych hitów Betclic 1. Ligi. Obie drużyny są uważane za mocnych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. W rzeczywistości łodzianie zaliczyli dość bezbarwny start, a Miedź również punktuje poniżej oczekiwań. Sobotnie zwycięstwo będzie bardzo cenne zarówno dla jednych, jak i drugich.

Pierwszy gwizdek sobotniego meczu Miedź Legnica – ŁKS Łódź zabrzmi o godzinie 19:35. Sprawdź nasze typy na to starcie.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź, transmisja w TV

Spotkanie 4. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Miedzią Legnica a ŁKS-em Łódź zostanie rozegrane w sobotę 10 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 19:35. Uznano je jednym z hitów tego weekendu na zapleczu Ekstraklasy, więc transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale TVP 3.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź, transmisja online

Mecz Miedzi Legnica z ŁKS-em Łódź będzie transmitowany w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Sobotnie starcie możesz zobaczyć również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź, kto wygra?

Miedź Legnica – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Miedź Legnica powinna być traktowana jako nieznaczny faworyt sobotniego meczu. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.18. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u Łódź jest to 3.08. Kurs na podział punktów wynosi 3.37. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Miedź Legnica ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2024 10:46 .

