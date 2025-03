PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Miedź Legnica – Wisła Kraków, gdzie oglądać?

W Betclic 1. Lidze rywalizacja o awans zapowiada się wyśmienicie. O czołowe lokaty rywalizują sąsiedzi w tabeli, czy Miedź Legnica i Wisła Kraków. Wyżej sklasyfikowany jest zespół Wojciecha Łobodzińskiego, który niedawno zastąpił Ireneusza Mamrota. Za wyniki Białej Gwiazdy niezmiennie odpowiada Mariusz Jop. Jego gracze wygrali ostatnio u siebie 1:0 z Górnikiem Łęczna. Z kolei legniczanie ulegli w Pruszkowie Zniczowi 1:2.

Rywalizację tę zaplanowano na piątek 14 marca o 18:00. Spotkanie skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

Miedź Legnica – Wisła Kraków, transmisja w TV

Piątkowe spotkanie, które zainauguruje zmagania w 24. kolejce Betclic 1. Ligi, będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisję tej rywalizacji będzie można śledzić na kanale TVP SPORT.

Miedź Legnica – Wisła Kraków, transmisja online

Mecz między Miedzią Legnica i Wisłą Kraków możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia.

Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Miedź Legnica – Wisła Kraków, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Miedzi

Remis

Wygrana Wisły Wygrana Miedzi 50%

Remis 50%

Wygrana Wisły 0% 2+ Votes

Miedź Legnica – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

U bukmachera Betclic widać, że za faworyta uznawana jest Wisła Kraków (kurs 2.09), które piątkowe spotkanie rozegra na wyjeździe. To Miedź Legnica będzie dysponowała atutem w postaci wsparcia kibiców. Mimo tego współczynnik na wygraną Miedzi Legnica to 3.15. Kurs na ewentualny remis to zaś 3.40.

Miedź Legnica Wisła Kraków 2.95 3.45 2.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2025 07:11 .

