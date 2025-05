Miedź Legnica - Odra Opole: gdzie oglądać mecz Betclic 1. Ligi? Wojciech Łobodziński i spółka walczą o awans do Ekstraklasy. W niedzielę na ich drodze stanie zespół z Opola. Sprawdź gdzie oglądać mecz Miedź - Odra.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź – Odra: gdzie oglądać?

Miedź Legnica podejmie przed własną publicznością Odrę Opole w 31. kolejce Betclic 1. Ligi. Faworytem spotkania będą gospodarze, którzy walczą o awans do Ekstraklasy. Obecnie podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego zajmują 4. miejsce w tabeli, co daje im na ten moment grę w barażach o awans. Muszą być jednak czujni, ponieważ przewaga nad siódmym w lidze Górnikiem to tylko 4 punkty.

Z kolei Odra Opole jest na dobrej drodze, aby utrzymać się w lidze. Na cztery kolejki przed końcem zajmują 13. miejsce. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi 6 punktów, więc pozostanie na zapleczu elity, leży tylko i wyłącznie w ich rękach.

Miedź – Odra: transmisja w TV

Brak transmisji meczu Miedź Legnica – Odra Opole w telewizji.

Miedź – Odra: transmisja online

Mecz Miedź Legnica – Odra Opole odbędzie się w niedzielę (4 maja) o godzinie 12:00. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Ponadto starcie można śledzić na żywo w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPL, zagrać pierwszy zakład oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Miedź – Odra: kto wygra?

Miedź – Odra: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania według bukmachera Betclic będzie Miedź Legnica, której zwycięstwo oszacowano z kursem 1.61. Natomiast wygrana gości została ustalona z bardzo wysokim kursem, bowiem aż 5.20. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, ma współczynnik 3.90.

Miedź Legnica Odra Opole 1.61 3.90 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2025 11:24 .

