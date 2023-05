IMAGO / Marcin Bulanda / Newspix.pl Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, gdzie oglądać

Miedź Legnica spotkaniem z Górnikiem Zabrze żegna się z PKO Ekstraklasą po zaledwie jednym sezonie. Po słabej rundzie jesiennej zespół z Dolnego Śląska nie poprawił swojej sytuacji w tabeli wiosną i już na kilka kolejek przed końcem rozgrywek stało się jasne, że nie zdoła utrzymać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Górnik przez pewien czas również krążył wokół strefy spadkowej, ale powrót Jana Urbana zupełnie odmienił grę zabrzan, którzy obecnie notują serię aż sześciu wygranych z rzędu – po raz pierwszy od 1987 roku.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Wszystkie mecze 34. kolejki PKO Ekstraklasy rozpoczną się o godzinie 17:30. Z uwagi na to, że spotkanie Miedzi z Górnikiem nie jest decydujące dla układu tabeli nie będzie bezpośredniej transmisji z tego pojedynku. Mecz będzie dostępny jedynie formie Multiligi.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, transmisja online

Pojedynek będziemy dostępny w ramach Multiligi w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Miedź Legnica – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Górnik Zabrze, a kursy na zwycięstwo gości oscylują wokół 2,00.

Miedź Legnica Górnik Zabrze 4.10 3.75 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:26 .