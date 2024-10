PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź Legnica – Chrobry Głogów, gdzie oglądać?

Miedź Legnica jest jednym z głównych kandydatów do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Czy Miedzianka wywalczy sobie bilet i wróci do PKO BP Ekstraklasy? W tym momencie podopieczni Ireneusza Mamrota zajmują 4. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, a ich kolejnym rywalem będzie będący tuż nad strefą spadkową Chrobry Głogów. Początek rywalizacji już dzisiaj (sobota, 19 października) o godzinie 17:30. Sprawdź nasze typy na spotkanie Miedź Legnica – Chrobry Głogów.

Miedź Legnica – Chrobry Głogów, transmisja w TV

Starcie między Miedzią Legnica a Chrobrym Głogów nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji.

Miedź Legnica – Chrobry Głogów, transmisja online

Mecz w ramach 13. kolejki Betclic 1. Ligi możesz za to obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej TVP Sport. Zawody skomentują Jan Micygiewicz i Bartłomiej Kalinkowski.

Warto dodać, że spotkania tych rozgrywek można również oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Miedź Legnica – Chrobry Głogów, sonda

Miedź Legnica – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze, których uważa się za kandydata do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Kurs na wygraną Miedzi Legnica wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Chrobrego Głogów to mniej więcej 5.20. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.95. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji u bukmachera Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Miedź Legnica Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2024 10:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Miedź Legnica – Chrobry Głogów? Spotkanie będzie transmitowane na stronie tvpsport.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Miedź Legnica – Chrobry Głogów? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w sobotę (19 października) o godzinie 17:30.

