PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Middlesbrough – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed The Blues wielka szansa na awans do półfinału Pucharu Anglii. Londyńczycy zmierzą się na wyjeździe z zespołem z Championship – Middlesbrough. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Riverside Stadium FA Cup Middlesbrough Chelsea 6.65 4.30 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 09:04 .

Middlesbrough – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea ma ogromne problemy administracyjne, ale pozostaje w walce o potrójną koronę. The Blues przegrali w finale Pucharu Ligi z Liverpoolem, ale wciąż są w grze o mistrzostwo Premier League, obronę Ligi Mistrzów i Puchar Anglii. Wydaje się, że londyńczycy są wręcz o krok od awansu do półfinału krajowego pucharu. Ich rywalem będzie bowiem zespół z niższej klasy rozgrywkowej.

Wahająca się forma Middlesbrough sprawia, że obecnie klub nie jest nawet w miejscu barażowym. W ostatnich pięciu kolejkach wygrali tylko dwukrotnie – tyle samo razy przegrali. Jeżeli Chelsea nie zabraknie koncentracji, powinna bez problemu awansować do półfinału.

Sprawdź nasze typy na mecz Middlesbrough – Chelsea.

Middlesbrough – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Pojedynek ćwierćfinału Pucharu Anglii zobaczysz na kanale Eleven Sports 2.

Middlesbrough – Chelsea, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Pucharu Anglii. Dotyczy to również sobotniego ćwierćfinału. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Middlesbrough – Chelsea, transmisja online

Sobotnie starcie obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni abonament na stronie elevensports.pl.

Middlesbrough – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bezapelacyjnym faworytem ćwierćfinałowego pojedynku Pucharu Anglii są The Blues.

