Udinese – Juventus: gdzie oglądać mecz 1. kolejki Serie A? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (22 sierpnia) o godzinie 18:30 na Dacia Arena. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Udinese – Juventus transmisja w tv i online.

Udinese – Juventus, gdzie oglądać

Juventus przed sezonem 2021/22 stawia sobie jeden cel – odzyskanie utraconego na rzecz Interu Mediolan mistrzowskiego tytułu. Starej Damie ma w tym pomóc Massimiliano Allegri, który wrócił na trenerską ławkę zespołu po nieudanych eksperymentach z Maurizio Sarrim i Andreą Pirlo.

Juventus nowy sezon zainauguruje na wyjeździe. W niedzielny wieczór zmierzy się na Dacia Arena z Udinese Calcio i wybiegnie na murawę w roli zdecydowanego faworyta. W barwach turyńskiego klubu ponownie będziemy mogli oglądać reprezentanta Polski – Wojciecha Szczęsnego, który zachowuje miano numeru jeden w bramce Juventusu.

Stara Dama jest fawoytem, ale o wygraną w Udine z pewnością nie będzie łatwo. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Udinese – Juventus.

Udinese – Juventus, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 1. kolejki Serie A będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Udinese – Juventus transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:30, skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

Udinese – Juventus, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Dacia Arena, będzie również dostępna w internecie. Mecz Udinese – Juventus online na żywo obejrzysz za internetowej stronie elevensports.pl, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnych Eleven Sports dostępnych na urządzenia z systemem Android i iOS.

Mecz Juventusu: transmisja na żywo za darmo

Mecze włoskiej Serie Amożna oglądać nie tylko w telewizji, czy stronach internetowych i oficjalnych aplikacjach oferowanych przez nadawców. Transmisje ze spotkań dostępne są również na platformach legalnych polskich bukmacherów. Z meczu Udinese – Juventus stream na żywo jest dostępny między innymi na stronie Fortuna zakłady bukmacherskie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć możliwość oglądania meczu?

– użytkownik musi być zalogowany,

– użytkownik musi mieć środki na koncie,

– użytkownik zrobił przynajmniej jeden zakład w ciągu ostatniego tygodnia (168 godzin)

Udinese – Juventus, kursy bukmacherskie

Juventus przystępuje do nowego sezonu w roli faworyta do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Jest również faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu z Udinese.

Udinese Juventus Turyn 7.50 4.40 1.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. sierpnia 2021 08:41 .

