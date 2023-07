Iga Świątek zagra dzisiaj w finale turnieju WTA w Warszawie. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie zupełnie za darmo. Rywalką Polki będzie Laura Siegemund.

IMAGO/Łukasz Sobala/PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek zagra dzisiaj o zwycięstwo w turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Reprezentantka Polski w niedzielny południe dograła półfinałowe spotkanie, w którym pokonała Yaninę Wickmayer i awansowała do wielkiego finału. W nim zmierzy się z zajmującą 153. miejsce w rankingu WTA Laurą Siegemund. Będzie to ich drugi pojedynek w historii. Jedyną okazję do rywalizacji miały w 2021 roku i górą była wówczas Świątek.

Finałowy mecz turnieju w Warszawie rozegrany zostanie w niedzielę (30 lipca) i rozpocznie się po godzinie 13:00.

Mecz Świątek: gdzie obejrzeć?

Finałowy mecz Świątek – Siegemund kibice będą mogli obejrzeć zupełnie za darmo. Bezpłatna transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić dwa proste warunki – rejestracja konta z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego zakładu za przynajmniej 2 zł. Mecz o zwycięstwo w turnieju będzie można oglądać również na kanale TVP Sport.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Finałowe spotkanie, w którym Iga Świątek zmierzy się z Laurą Siegemund rozegrane zostanie w niedzielę (30 lipca). Mecz rozpocznie się po godzinie 13:00, po krótkiej przerwie po zakończeniu półfinałowego meczu z udziałem Polki.

