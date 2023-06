IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek we wtorek rozpoczęła rywalizację we French Open 2023. W pierwszej rundzie pokonała w dwóch setach Hiszpankę Cristinę Bucsę. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z Amerykanką Claire Liu. Polka do tego pojedynku ponownie przystąpi w roli zdecydowanej faworytki.

Mecz Świątek – Liu odbędzie się w czwartek (1 czerwca) i powinien rozpocząć się około godziny 13:45. Pojedynek zaplanowany jest jako drugi w kolejności na korcie centralnym i rozpocznie się po zakończeniu spotkania turnieju męskiego.

Świątek – Liu: gdzie obejrzeć?

Mecz 2. rundy Świątek – Bucsa możemy obejrzeć za darmo. Pozwala na to usługa STS TV, do której uzyskanie dostępu jest bardzo proste. Transmisja będzie dostępna po rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrania dowolnego zakładu. Mecz będzie oczywiście transmitowany także w TV. Prawami do pokazywania French Open 2023 w Polsce dysponuje stacja Eurosport.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Drugi mecz Igi Świątek podczas turnieju na kortach Rolanda Garrosa rozegrany zostanie w czwartek (1 czerwca) jako drugi w planie dnia na korcie centralnym. Trudno precyzyjnie określić godzinę jego rozpoczęcia, bowiem jest ona uzależniona od długości pierwszego spotkania. Szacuje się jednak, że Iga Świątek powinna wyjść na kort około godziny 13:45.

Kurs 200.00 na zwycięstwo Świątek w turnieju

