Iga Świątek zameldowała się już w ćwierćfinale turnieju w Miami. Reprezentantka Polski o awans do kolejnej rundy zagra dzisiaj o 18:00 z Alexandrą Ealą. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Świątek.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Igę Świątek czeka dzisiaj spotkanie o awans do półfinału turnieju w Miami. Reprezentantka Polski zmierzy się z zajmującą 140. miejsce w rankingu WTA Alexandrą Ealą. Polka jest murowaną faworytką do wygranej, ale nie może sobie również pozwolić na zlekceważenie rywalki, która w drodze do ćwierćfinału pokonała już znacznie wyżej notowane od siebie zawodniczki.

Ćwierćfinałowy mecz z udziałem Igi Świątek zaplanowany został na środę (26 marca) i rozpocznie się o godzinie 18:00. Z meczu przewidziana jest transmisja zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Świątek dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz Świątek – Eala można obejrzeć na rożne sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z darmowej transmisji w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe, bowiem należy żałożć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) oraz zagrać dowolny kupon za co najmniej 2 zł. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie także w TV na kanale CANAL+ Sport 2.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O której gra dzisiaj Świątek?

Godzina rozpoczęcia ćwierćfinałowego meczu Igi Świątek z Alexandrą Ealą jest idealna dla kibiców w Polsce. Spotkanie ma bowiem rozpocząć się o godzinie 18:00 naszego czasu.