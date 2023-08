Iga Świątek zagra dzisiaj z Qinwen Zheng o awans do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Sprawdź gdzie oglądać dzisiaj mecz Świątek.

IMAGO/David Kirouac/Icon Sportswire Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo

Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału w Cincinnati. Po pokonaniu Danielle Collins w dwóch setach, teraz Polce przyjdzie się zmierzyć z Chinką Qinwen Zheng, z którą do tej pory grała trzy razy i za każdym razem zwyciężała. Do dzisiejszego spotkania przystąpi również w roli zdecydowanego faworyta.

Mecz Świątek – Zheng rozegrany zostanie w czwartek (17 sierpnia) i rozpocznie się około godziny 19:00 czasu polskiego.

Mecz Świątek: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Świątek – Zheng można obejrzeć za darmo. Bezpłatna transmisja dostępna będzie w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp należy podać podczas rejestracji kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny zakład. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie także w telewizji – na jednym ze sportowych kanałów CANAL+.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek?

Dzisiejsze spotkanie Igi Świątek o awans do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati powinno rozpocząć się około godziny 19:00 polskiego czasu.

Iga Świątek awansuje do ćwierćfinału? Tak 100% Nie 0% 19 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.