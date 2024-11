Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja

Real Madryt rozegra dzisiaj pierwsze ligowe spotkanie po klęsce 0:4 El Clasico z Barceloną. Humorów w obozie Królewskich nie poprawił również mecz w Lidze Mistrzów, w którym drużyna Carlo Ancelottiego przegrała przed własną publicznością 1:3 z Milanem. Teraz po raz kolejny zagra u siebie. Rywalem Realu będzie piąta w tabeli Osasuna Pampeluna. W tym wypadku Królewscy nie mogą sobie jednak pozwolić na żadne potknięcie.

Spotkanie Real – Osasuna rozegrany zostanie w sobotę (9 listopada) o godzinie 14:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację będzie można obejrzeć także za darmo. Pozwala na to usługa STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji z meczu Real – Osasuna jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład.

Extra 200 zł za triumf Realu Madryt

W STS możesz skorzystać także z oferty pozwalającej na zgarnięcie 200 zł bonusu za wytypowanie wygranej Realu Madryt. Co trzeba zrobić, aby taki bonus otrzymać? Przede wszystkim założyć konto podając kod GOALPROMO oraz spełnić warunki oferty. Prezentujemy je poniżej.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Real Madryt – Osasuna Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz od STS dodatkowy bonus 200 zł

Real – Osasuna: gdzie obejrzeć?

Sposób na obejrzenie dzisiejszego meczu Realu z Osasuną jest kilka. Telewizyjna transmisja dostępna będzie, jak już informowaliśmy, na kanale Eleven Sprots 1. Za pośrednictwem internetu rywalizację można obejrzeć także korzystając z usługi CANAL+ online. Uzyskanie dostępu do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+ to aktualnie 65 zł miesięcznie w ofercie na rok. Do tego pakietu można również wykupić paczkę z kanałami Eleven Sports. Oferta obowiązuje przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

