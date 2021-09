Real Madryt – Mallorca: gdzie oglądać mecz 6. kolejki La Liga? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (22 września) o godzinie 22:00 na Santiago Bernabeu. Sprawdź gdzie będzie prowadzona z meczu Real Madryt – Mallorca transmisja w tv i online.

Real Madryt – Mallorca, gdzie oglądać

W jednym ze środowych spotkań 6. kolejki hiszpańskiej La Liga Real Madryt zmierzy się na Estadio Santiago Bernabeu z Realem Mallorca. Królewscy w pięciu dotychczasowych spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali jeden remis. Dzisiaj ich celem będzie kolejny triumf i powrót na fotel lidera ligowej tabeli.

W środę rywalem drużyny prowadzonej przez Carlo Ancelottiego będzie Real Mallorca, który po pięciu meczach ma na koncie osiem punktów. Uwagę zwraca bilans bramkowy drużyny, która do tej pory zdobyła trzy gole i taką samą liczbę ich straciła. Mallorca potwierdza tym samym, że jej głównym atutem jest dobra gra w defensywie. Czy Real Madryt będzie w stanie ją przełamać? Dowiedz się więcej – zobacz nasze typy na mecz Real Madryt – Mallorca.

Real Madryt – Mallorca, transmisja TV

Dzisiejszy mecz 6. kolejki La Liga będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Real Madryt – Mallorca transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 22:00, skomentują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała.

Real Madryt – Mallorca, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Estadio Santiago Bernabeu, będzie również dostępna w internecie. Mecz Real Madryt – Mallorca online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Canal+ online”, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

Real Madryt – Mallorca, kursy bukmacherskie

Real Madryt uważany jest przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta do zwycięstwa w środowym meczu. Wskazują na to kursy oferowane przez nich na to spotkanie.

Real Madryt Mallorca 1.27 6.50 13.8 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. września 2021 16:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.