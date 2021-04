Z meczu Real Madryt – Liverpool: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (6 kwietnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Stadio Alfredo di Stefano w Madrycie odbędzie się w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Real Madryt – Liverpool: rewanż za finał

Wszystkie ćwierćfinałowe pojedynki w obecnym sezonie Ligi Mistrzów zapowiadają się niezwykle ciekawie. Tak jest także w przypadku dwumeczu pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem. Obie drużyny przystępują do rywalizacji z nadzieją na awans do półfinału. Trudno również wskazać zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Dzisiejsze spotkanie rozegrane zostanie w dobrym momencie dla obu zespołów. Real Madryt może się pochwalić czterema zwycięstwami z rzędu, natomiast Liverpool wygrał trzy ostatnie swoje spotkania. Teraz obie jedenastki będą chciały potwierdzić dobrą dyspozycję.

Mecze Realu Madryt z Liverpoolem zapowiadane są również jako rewanż za finał Ligi Mistrzów w 2018 roku, kiedy obie drużyny rywalizowały ze sobą w Kijowe. Ostateczni z triumfu cieszyli się Królewscy, którzy wygrali 3:1. Jak będzie w pierwszym meczu, który rozegrany zostanie we wtorek? Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Liverpool, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Real Madryt – Liverpool: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Estadio Alfredo Di Stefano w Madrycie będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów: Real Madryt – Liverpool transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00.

Real Madryt – Liverpool: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Madrycie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Real Madryt – Liverpool online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS. Mecz będzie również dostępny na stronie tvpsport.pl.

Real Madryt – Liverpool: kursy bukmacherskie

Real Madryt Remis Liverpool FC 2.60 3.45 2.65 2.76 3.50 2.67 2.76 3.50 2.67 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. kwietnia 2021 11:46 .



