Radomiak – Legia: transmisja w TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć dzisiaj mecz Radomiak – Legia? Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (31 lipca) o godzinie 20:00. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Radomiak Radom – Legia Warszawa na żywo – w telewizji i online. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć mecz Radomiak – Legia.

Mecz Radomiak – Legia dzisiaj, gdzie oglądać

Bardzo interesująco zapowiada się ostatnie sobotnie spotkanie w ramach drugiej kolejki rozgrywek, w którym dojdzie do derbów Mazowsza. Radomiak przystąpi do meczu po zremisowanym niespodziewanie boju z Lechem Poznań. Tym samym beniaminek PKO Ekstraklasy ma na swoim koncie punkt.

Tymczasem zawodnicy Legii przystąpią do potyczki po wygranym boju z Wisłą Płock. Mistrzowie Polski podchodzi do tego spotkania w eksperymentalnym zestawieniu, ale mimo wszystko wygrali 1:0. Jednocześnie Wojskowi w środku tygodnia wywalczyli awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.

Mecz z udziałem legionistów i Zielonych nie jest dzisiaj jedynym w Ekstraklasie. Zachęcamy do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na dzisiaj.

Mecz Radomiak – Legia dzisiaj, transmisja TV

Dzisiejszy mecz drugiej kolejki PKO Ekstraklasy będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Radomiak – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:00, skomentują Bartosz Gleń i Radosław Majdan.

Radomiak – Legia, transmisja online

Transmisja z meczu, który rozegrany zostanie w Radomiu, będzie również dostępna w internecie. Spotkanie Radomiak – Legia online na żywo dostępna będzie poprzez aplikacje mobilne My Canal i Player.pl dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS. Mecz można też śledzić dzięki aplikacjom za pośrednictwem stron internetowych Canal+ Online i Player.pl.

O której mecz Radomiak – Legia?

Radomiak z Legią rozegra w sobotę (31 lipca) spotkanie drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz rozegrany zostanie na Radomiu i rozpocznie się o godzinie 20:00.

Radomiak – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w sobotnim starciu dają Wojskowym. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin