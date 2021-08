PSG z kompletem dziewięciu punktów po trzech kolejkach w niedzielnym meczu 4. kolejki Ligue 1 zmierzy się na wyjeździe ze Stade Reims. Wydarzeniem tego pojedynku będzie bez wątpienia debiut Lionela Messiego we francuskim zespole. Mecze francuskiej Ligue 1, w tym spotkania z udziałem PSG można oglądać za darmo na stronach legalnych polskich bukmacherów. Objaśniamy jak.

Ligue 1 2021/22 – gdzie oglądać?

Rywalizacja we francuskiej Ligue 1 cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kibiców z Polski. W dużej mierze to zasługa Paris Saint-Germain i jego transferów. Do tej pory w zespole ze stolicy Francji mogliśmy oglądać między innymi Neymara. Tego lata do Brazylijczyka na Parc des Princes dołączył sam Lionel Messi.

Jeszcze niedawno mecze ligi francuskiej nie były dostępne w polskiej telewizji. Aktualnie prawami do transmisji dzielą się Eleven Sprots i Canal+. Aby mieć dostęp do tych kanałów trzeba jednak wykupić odpowiedni pakiet. To jednak nie jedyna możliwość oglądania meczów Ligue 1 w Polsce. Mecze zupełnie za darmo dostępne są również na platformach niektórych legalnych polskich bukmacherów.

Mecz PSG dzisiaj, gdzie obejrzeć

Jednym z legalnych polskich bukmacherów, na którego stronie możemy oglądać spotkania francuskiej Ligue 1 jest STS zakłady bukmacherskie. Mecze można oglądać za pośrednictwem usługi STS TV, dostępnej na internetowej stronie największego bukmachera w Polsce.

Właśnie na platformie STS TV dostępna będzie z niedzielnego meczu Reims – PSG transmisja na żywo za darmo. Debiut Lionela Messiego będą mogli obejrzeć wszyscy klienci STS. Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta możesz zarejestrować je klikając w poniższy link.

Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby mieć dostęp do transmisji jest zawarcie przynajmniej jednego kuponu ze środków depozytowych. Nie ma tu jednak żadnych ograniczeń dotyczących stawki takiego kuponu lub kursu.

Kiedy gra PSG?

Mecz 4. kolejki Ligue 1, w którym PSG zmierzy się na wyjeździe z Reims rozegrany zostanie w niedzielę (29 sierpnia) o godzinie 21:00.

