Polska – Albania: gdzie oglądać? O której i kiedy gra Polska?

Polska – Albania: gdzie oglądać mecz eliminacji do mistrzostw świata? Spotkanie odbędzie się w czwartek wieczorem (2 września) o godzinie 20:45 na PGE Narodowym. Sprawdź, gdzie będzie prowadzona transmisja w tv i online z meczu Polska – Albania.

Polska – Albania, gdzie oglądać

Reprezentacja Polski przystępuje do potyczki z zespołem Edoardo Reji, chcąc zmazać plamę po nieudanym Euro, a także przerwać serię spotkań bez wygranej. Biało-czerwoni ostatni mecz wygrali w marcu, gdy w pokonanym polu pozostawili Andorę (3:0). W pozostałych sześciu spotkaniach podopieczni Paulo Sousy zaliczyli trzy zwycięstwa i trzy remisy.

W czwartkowej potyczce na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski jest zdecydowanym faworytem. Tym bardziej że wygrywała z Albanią w każdym z pięciu ostatnich meczów. Po raz ostatni w spotkaniu o stawkę obie ekipy rywalizowały ze sobą w 1989 roku. Biało-czerwoni w ramach eliminacji do mistrzostw świata wygrali wówczas 2:1.

Polska – Albania, transmisja TV

Dzisiejszy mecz czwartej kolejki eliminacji do mistrzostw świata będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania Polska – Albania transmisja na żywo będzie dostępna na TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Polska – Albania, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na PGE Narodowym w Warszawie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Polska – Albania online na żywo dostępna będzie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Polska – Albania?

Mecz Polska – Albania rozegrany zostanie w czwartek (2 września). Spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które odbędzie się na PGE Narodowym, rozpocznie się o godzinie 20:45.

Polska – Albania, kursy bukmacherskie

Polska jest faworytem bukmacherów do końcowego triumfu. Wskazują na to kursy oferowane przez bukmacherów na to starcie.

Polska Albania 1.58 4.15 6.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. września 2021 21:32 .

