Flora Tallinn – Legia Warszawa: transmisja w TV i stream online. Gdzie oglądać mecz Flora – Legia? Spotkanie odbędzie się dzisiaj (27 lipca) o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie możesz oglądać mecz drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Zobacz o której gra Legia.

Flora Tallinn – Legia Warszawa, gdzie oglądać

Legia Warszawa przystąpi do dzisiejszego rewanżowego spotkania drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów w roli zdecydowanego faworyta do awansu. W Tallinnie mistrzowie Polski zagrają z zaliczką w postaci zwycięstwa 2:1 w pierwszym meczu u siebie, który rozegrany został w ubiegłym tygodniu. Podopieczni Czesława Michniewicza nie mogą jednak w żaden sposób lekceważyć swojego przeciwnika, który w Warszawie sprawił im sporo problemów.

Legia bardzo poważnie traktuje wtorkowe spotkanie. Wskazuje na to również skład, w jakim drużyna rozpoczęła pierwsze ligowe spotkanie z Wisłą Płock w ostatni weekend. Szkoleniowiec warszawskiego zespołu postawił w tym meczu na dublerów, dając szansę występu kilku młodym piłkarzom. W ten sposób oszczędzał swoich podstawowych piłkarzy na wizytę w Estonii.

W rewanżowym meczu na pewno nie będzie mógł wystąpić Bartosz Kapustka, który w pierwszym meczu z Florą doznał poważnej kontuzji kolana i będzie pauzował przez kilka miesięcy. Sztab szkoleniowy Legii ma jednym do dyspozycji kilku zawodników, którzy mogą zastąpić środkowego pomocnika w wyjściowym składzie.

Jak zakończy się wtorkowe spotkanie w Tallinnie? Dowiedź się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Flora- Legia.

Flora Tallinn – Legia Warszawa, transmisja TV

Dzisiejszy rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Flora – Tallinn transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP Sport. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 18:00 skomentują Maciej Iwański i Robert Podoliński.

Flora Tallinn – Legia Warszawa, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Estonii, będzie również dostępna w internecie. Mecz Flora – Legia online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej TVP Sport – tvpsport.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

O której mecz Flora – Legia?

Mecz Flora – Legia rozegrany zostanie we wtorek (27 lipca). Spotkanie o awans do trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Tallinnie, rozpocznie się o godzinie 18:00.

Flora – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli faworyta wtorkowego spotkania stawiają drużynę Legii. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na to spotkanie.

Flora Tallin Legia Warszawa 5.00 3.85 1.76 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 27. lipca 2021 10:59 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin