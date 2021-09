Dinamo – West Ham: transmisja w TV oraz stream online. Mecz fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się dzisiaj (16 września) o godzinie 18:45. Sprawdź, gdzie zobaczysz ten pojedynek.

Dinamo – West Ham, mecz z polskimi wątkami

O godzinie 18:45 na stadionie w Zagrzebiu rozpocznie się starcie kandydatów do zajęcia pierwszego miejsca w grupie H. Dinamo zagra u siebie z West Hamem. To dopiero pierwsza kolejka, ale każdy punkt będzie miał znaczenie dla końcowego układu tabeli. Co ciekawe, będzie do mecz z polskimi wątkami. Zagrzebianie wyeliminowali przecież Legię w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Byłym piłkarzem warszawian jest zaś Łukasz Fabiański z West Hamu.

Dinamo przyzwyczaiło kibiców futbolu do swojej dominacji w lidze chorwackiej. W sezonie 2021/2022 jest bardzo podobnie. Zagrzebianie legitymują się bilansem: pięć zwycięstw, jeden remis i tyle samo porażek. Na swoim koncie mają 16 punktów i zajmują pierwsze miejsce w tabeli, chociaż rozegrali jedną potyczkę mniej, niż rywale.

West Ham bieżącą kampanię rozpoczął od wbicia czterech goli Newcastle United (4:2) i Leicester City (4:1). Później nastąpił jednak regres formy w ofensywie. Wobec tego Młoty tylko zremisowały z Crystal Palace (2:2) i Southampton (0:0).

Dinamo – West Ham, transmisja na żywo w TV

Od tego sezonu nie ma możliwości śledzenia rozgrywek Ligi Europy w tradycyjnej telewizji. Prawa do pokazywania tych rozgrywek wykupiło bowiem Viaplay, czyli nowa na polskim rynku platforma streamingowa.

Dinamo – West Ham, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na stadionie Maksimir w Zagrzebiu, będzie dostępna w internecie. Mecz Dinamo – West Ham online na żywo dostępny będzie jedynie za pośrednictwem platformy Viaplay Pojedynek rozpocznie się o 18:45, a skomentuje go Mateusz Juza.

Dinamo – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dużo większe szanse na sięgnięcie po komplet punktów dają West Hamowi. Drużyna ta dysponuje bowiem bardzo jakościową kadrą.

Dinamo Zagrzeb West Ham 3.85 3.64 2.00 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 16. września 2021 13:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin