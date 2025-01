FC Barcelona zagra dzisiaj z Realem Betis o awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony.

Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona rozegra dzisiaj kolejne, już czwarte w tym roku, pucharowe spotkanie. Tym razem powalczy o awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. Duma Katalonii przed własną publicznością zmierzy się z Realem Betis i przystąpi do tej rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta. Nastroje w stolicy Katalonii są bardzo dobre, co jest oczywiście efektem świetnego występu przeciwko Realowi Madryt i zwycięstwa 5:2.

Mecz Barcelony w 1/8 finału Pucharu Króla odbędzie się w środę (15 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanale TVP1. Pojedynek o awans do ćwierćfinału można obejrzeć także za darmo, korzystając z platformy STS TV. W celu uzyskania dostępu do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon. Spełniając te warunki uzyskasz dostęp do wszystkich transmisji w usłudze na 24 godziny. Aby obejrzeć interesującą nas transmisję, należy wybrać odpowiedni mecz w sekcji “zakłady live”.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Transmisja z meczu FC Barcelona – Real Betis będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. Transmisja telewizyjna prowadzona będzie na kanale TVP1, natomiast online mecz można oglądać na platformie STS TV oraz na internetowej stornie sport.tvp.pl.

