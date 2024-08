Martinez – Kaśnikowski: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.08.2024)

Maks Kaśnikowski zmierzy się z Pedro Martinezem w 1. rundzie US Open. Sprawdź, gdzie można obejrzeć transmisję z meczu Polaka.

Mecz Kaśnikowskiego dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Maks Kaśnikowski to absolutny debiutant w tegorocznym US Open. 21-letni Polak z powodzeniem przeszedł eliminacje do turnieju wielkoszlemowego, wygrywając trzy mecze w ciągu trzech dni.

W pierwszej rundzie Maks Kaśnikowski zagra z Pedro Martinezem. Na pewno nie będzie to łatwa przeprawa, patrząc na pozycje zawodników w rankingu. Polak zajmuje 194. miejsce, a Hiszpan 43. Mimo tego bukmacherzy prognozują wyrównane starcie. Spotkanie będzie transmitowane zarówno w telewizji jak i online.

Martinez – Kaśnikowski, transmisja w TV

Mecz 1. rundy US Open Martinez – Kaśnikowski odbędzie się w poniedziałek (26 sierpnia) o godzinie 18:30. Spotkanie w telewizji będzie można oglądać na żywo na kanale Eurosport 1.

Martinez – Kaśnikowski: transmisja online

Rywalizację Kaśnikowskiego i Martineza będzie można oglądać także dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Martinez – Kaśnikowski zostanie odblokowana

O której godzinie gra Kaśnikowski w US Open?

Mecz Maksa Kaśnikowskiego z Pedro Martinezem w ramach 1. rundy US Open, który zaplanowany jest na poniedziałek (26 sierpnia), ma rozpocząć się po południu o godzinie 18:30 czasu polskiego.

Martinez – Kaśnikowski, typ kibiców

