Manchester United – Fulham, gdzie oglądać

Manchester United już w poprzedniej kolejce osiągnął swój cel. W przyszłym sezonie Czerwone Diabły wrócą do rozgrywek Ligi Mistrzów. Co prawda Bruno Fernandes powtarza, że klub tego pokroju powinien walczyć o mistrzostwo, ale fani i tak muszą cieszyć się z debiutanckiego roku w wykonaniu Erika ten Haga. Przed nadchodzącym finałem Pucharu Anglii ich ulubieńcy pożegnają się jeszcze z Premier League. Na ich drodze stanie Fulham, którego sytuacja również nie może się zmienić. Londyńczycy są już pewni 10. lokaty. Każda ze stron zagra zatem wyłącznie o to, by sprezentować fanom triumf na zamknięcie rozgrywek.

Manchester United – Fulham, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Manchester United – Fulham, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Old Trafford.

Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Czerwone Diabły powinny bez większych przeszkód sięgnąć po trzy punkty w starciu z Fulham.

