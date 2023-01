PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Charlton? We wtorkowym ćwierćfinale Carabao Cup Czerwone Diabły zagrają w roli murowanego faworyta do wywalczenia awansu. Sprawdź gdzie oglądać mecz zupełnie za darmo.

Manchester United – Charlton, gdzie oglądać

Manchester United na papierze jest zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania, choć nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Jednak każdy inny wynik niż wygrana Czerwonych Diabłów z zespołem grającym na trzecim poziomie rozgrywkowym będzie sensacją.

W zespole gospodarzy możemy spodziewać się kilku roszad w porównaniu do ostatnich meczów drużyny Erika ten Haga, ale nie powinno to mu przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Man Utd – Charlton.

Manchester United – Charlton, transmisja TV

Transmisji z wtorkowego spotkania 1/4 finału Carabao Cup nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, bowiem prawami do transmisji tych rozgrywek w Polsce dysponuje platforma streamingowa Viaplay.

Manchester United – Charlton: transmisja na żywo za darmo

Wtorkową rywalizację w Carabao Cup możemy obejrzeć także zupełnie za darmo. Taką możliwość swoim klientom daje bukmacher Superbet. Jak uzyskać dostęp do transmisji z meczu Manchester United – Charlton? Wystarczy zarejestrować konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Manchester United – Charlton, transmisja online

Spotkanie Manchester United – Charlton za pośrednictwem internetu możemy obejrzeć na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z usług platformy streamingowej Viaplay, natomiast drugim wykorzystanie oferty bukmachera Superbet, który transmisję zupełnie za darmo udostępnia swoim klientom.

Manchester United – Charlton, kursy bukmacherskie

Manchester United jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa we wtorkowym meczu i wywalczenia awansu do półfinału Carabao Cup.

Manchester United Charlton 1.15 9.00 17.8 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 stycznia 2023 10:07 .