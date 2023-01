PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United – Charlton: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Czerwone Diabły do ćwierćfinałowej rywalizacji w ramach Pucharu Ligi Angielskiej przystąpią w roli murowanego faworyta do awansu. Ich rywal na co dzień występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Manchester United – Charlton, typy i przewidywania

Manchester United nawet grając bez kilku zawodników nie powinien mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów nie są jednak zbyt atrakcyjne, dlatego też postanowiliśmy pójść w innym kierunku. Stawiamy na to, że w tym meczu nie padnie BTTS. Do siatki rywali będzie trafiać tylko jedna drużyna. Nasz typ: brak BTTS

Manchester United – Charlton, sytuacja kadrowa

Manchester United przystąpi do wtorkowego spotkania bez kilku zawodników. Z powodu zawieszenia na murawie nie pojawi się Bruno Fernandez, a względy zdrowotne eliminują z gry Jadona Sancho, Axela Tuanzebe i Donny’ego van de Beeka. Szansę debiutu prawdopodobnie otrzyma Jack Butland.

W drużynie Charltonu nie zagrają Joe Wollacott, Ashley Maynard-Brewer, Diallang Jaiyesimi, Mandela Egbo i Chuks Aneke.

Manchester United – Charlton, ostatnie wyniki

Manchester United przebrnął do tej pory przez dwie rundy. Najpierw 4:2 pokonał Aston Villę, a następnie ograł 2:0 Burnley. Droga Charltonu była nieco dłuższa. Walcząc o ćwierćfinał wyeliminował już jeden klub z Premier League – Brighton & Hove Albion.

Czerwone Diabły we wtorek zagrają o szóste zwycięstwo z rzędu, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ostatni weekend drużyna Erika ten Haga awansowała do kolejnej rundy Pucharu Anglii, pokonując 3:1 Everton. Wcześniej odniosła trzy kolejne ligowe zwycięstwa, wygrywając kolejno z Nottingham Forest (3:0), Wolverhamptonem (1:0) i Bournemouth (3:0).

Charlton bardzo udanie rozpoczął 2023 rok, bowiem w dwóch ligowych spotkaniach zapisał na swoje konto komplet punktów. Najpierw ograł na wyjeździe 3:1 Portsmouth, a następnie uporał się u siebie z Lincoln (2:1).

Manchester United – Charlton, historia

W przeszłości obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą na boiskach Premier League. Manchester United wygrał dziesięć ostatnich oficjalnych pojedynków z Charltonem. Po raz ostatnie obie drużyny miały okazję grać ze sobą w sezonie 2006/07.

Manchester United – Charlton, kursy bukmacherskie

Manchester United jest murowanym faworytem spotkania. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów w tym meczu nie przekraczają 1.14. W STS możecie przy okazji tego meczu skorzystać z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł. Otrzymacie go zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL.

Manchester United – Charlton, przewidywane składy

Manchester United: Butland – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia – Fred, McTominay, Eriksen – Elanga, Martial, Garnacho

Charlton: MacGillivray – Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon – Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor – Stockley

Manchester United – Charlton, transmisja meczu

Transmisja wtorkowego meczu 1/4 finału Carabao Cup, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

To jednak nie wszystko, bowiem mecz będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo na platformie STS TV. Jest ona dostępna dla wszystkich klientów bukmachera. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład (w ciągu 24 godzin przed meczem lub live).

