Manchester United – Brighton & Hove Albion: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Erik ten Hag wzbudza wielkie nadzieje wśród kibiców Czerwonych Diabłów. Te w niedzielę zainaugurują sezon spotkaniem z Mewami. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Manchester United – Brighton, gdzie oglądać

Kibice Manchesteru United mają wielkie oczekiwania na nadchodzący sezon. Nowy trener posiadający wizję, który otrzymał wymagane przez siebie wzmocnienia, ma poprowadzić Czerwone Diabły z powrotem do Ligi Mistrzów. Fani na Old Trafford na inaugurację kampanii zasiądą na trybunach, by podziwiać pojedynek ich ulubieńców z Brighton & Hove Albion.

Trener Graham Potter ma z kolei potężny ból głowy. Jego Mewy nie wzmocniły się wystarczająco, a już na pewno nie, biorąc pod uwagę, że zespół opuściły dwa filary – Yves Bissouma i Marc Cucurella. Do tego szkoleniowiec jeszcze przez dłuższy czas nie będzie mógł korzystać z Jakuba Modera. Z pewnością w nadchodzącym starciu goście nie są upatrywani w roli faworyta do sprawienia niespodzianki.

Manchester United – Brighton, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie jest jednym z tych, do których prawa ma też CANAL+. Obejrzysz je na kanale CANAL+ Premium.

Manchester United – Brighton, transmisja online

Mecz dostępny będzie w platformie streamingowej Viaplay oraz w CANAL+ Online. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl lub canalplus.com i wykup odpowiedni dla siebie abonament.

Manchester United – Brighton, kursy bukmacherskie

To gospodarze są dla bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Old Trafford Premier League Manchester United Brighton 1.67 4.20 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 09:12 .

