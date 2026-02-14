Manchester City – Salford City, gdzie oglądać?
W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Manchester City – Salford City. Pep Guardiola zapewne pozwoli sobie na wystawienie wielu drugoplanowych zawodników, którzy nie mają wiele okazji na pokazanie swoich umiejętności. Pucharowy pojedynek z rywalem grającym w League Two, to dla nich odpowiednia okazja na pokazanie swojego potencjału. To z kolei może zwiastować wiele goli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Salford City
Manchester City – Salford City, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Salford City nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Manchester City – Salford City, transmisja online
Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Manchesteru City i Salford City będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk i Piotr Żelazny.
Manchester City – Salford City, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Manchester City. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.03, przy kursie 60.00 na wygraną Salford City.
Mecz odbędzie się już w sobotę (14 lutego) o godzinie 16:00.
