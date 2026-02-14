Manchester City - Salford City: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (14 lutego) mecz 1/16 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Omar Marmoush

Manchester City – Salford City, gdzie oglądać?

W 1/16 finału do Pucharu Anglii zobaczymy mecz Manchester City – Salford City. Pep Guardiola zapewne pozwoli sobie na wystawienie wielu drugoplanowych zawodników, którzy nie mają wiele okazji na pokazanie swoich umiejętności. Pucharowy pojedynek z rywalem grającym w League Two, to dla nich odpowiednia okazja na pokazanie swojego potencjału. To z kolei może zwiastować wiele goli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Salford City

Manchester City – Salford City, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Salford City nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Manchester City – Salford City, transmisja online

Mecz 1/16 finału Pucharu Anglii z udziałem Manchesteru City i Salford City będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk i Piotr Żelazny.

Manchester City – Salford City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Manchester City. Współczynnik na sukces gospodarzy to 1.03, przy kursie 60.00 na wygraną Salford City.

Manchester City Salford City 1.03 23.0 60.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2026 09:09

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Salford City? Spotkanie Manchester City – Salford City będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Salford City? Mecz odbędzie się już w sobotę (14 lutego) o godzinie 16:00.

