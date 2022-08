PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Nottingham Forest: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Obywatele wrócili niedawno z dalekiej podróży, a pierwszego hat-tricka na angielskiej ziemi ustrzelił Haaland. Czy powtórzy ten wyczyn przeciwko beniaminkowi? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Nottingham Forest 1.09 13.0 29.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2022 09:24 .

Manchester City – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Jeżeli ktoś jeszcze zastanawiał się, czy Erling Haaland odnajdzie się w Premier League, to ma już odpowiedź na to pytanie. Norweg notuje fenomenalne wejście do Manchesteru City. Przeciwko Crystal Palace dał prawdziwy popis. Mistrzowie Anglii przegrywali już 0:2, ale dzięki hat-trickowi nowego snajpera wygrali 4:2.

A Nottingham Forest, pomimo tak wielu wzmocnień dokonanych w lecie, gra w kratkę. Beniaminek plasuje się w środku tabeli i choć jego projekt jest interesujący, Obywatele nie powinni mieć wielkiego problemu z wywalczeniem kolejnych trzech oczek.

Manchester City – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

To starcie nie zostało wybrane przez CANAL+ do transmitowania na kanałach tej telewizji. Nie obejrzymy go zatem w tradycyjnej odmianie tego medium.

Manchester City – Nottingham Forest, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Etihad.

Manchester City – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tylko kataklizm mógłby odebrać Obywatelom komplet punktów w tym starciu.

